Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı

11.05.2022 10:10

Son dakika habere göre Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı Bursa'da en sağ şeritte hatalı durarak yolcu indiren otomobile, arkasından makas atarak gelen otomobil çarptı.

Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'da en sağ şeritte hatalı durarak yolcu indiren otomobile, arkasından makas atarak gelen otomobil çarptı. Feci kazada araçtan inen yolcu yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolcu indiren 77 AAR 660 plakalı otomobil en sağ şeritte durdu. Arkasından seyreden Furkan A. idaresindeki 16 AJN 254 plakalı otomobil, yavaşlayarak durdu. İsmail R. idaresindeki 16 ALC 122 plakalı otomobil, makas atarak en sol şeritten en sağ şeride geçerek önce Furkan A.'nın otomobiline daha sonra Muhammet Ç.'ye vurarak yaraladı.

Yerde kanlar içerisinde kalan Muhammet Ç., olay yerine çağrılan ambulans ile ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

En sağ şeritte yolcu indiren otomobil nedeniyle duran ve kaza nedeniyle en mağdur olan kişi olduğunu belirten Furkan A., "En sağ şeritte hatalı duran ve bir de yolcu indiren araç nedeniyle bende mecburen durdum. Sonra bir fren sesi geldi sonra bir araç bana vurdu daha sonra diğer önde hatalı duran araçtan inen yolcuya vurdu. Sonra kaldırımının üzerinde araç zor durabildi. Hemen polis ve ambulansı çağırdık. Yaralının hayati tehlikesi yok, vücudunda kırıkları olduğunu öğrendik.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı
Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hatalı duran araca, arkadan makas atarak gelen otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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