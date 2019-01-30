Hatalı Kazılar Elektriksiz Bırakıyor

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik yetkilileri, Karakoyun Köprülü Kavşağını yapan yüklenici firmaya ait iş makinalarının iddiaya göre kurallara uymadan gerçekleştirdikleri kazılar yüzünden son bir hafta içerisinde üçüncü kez yeraltı elektrik kablolarının patladığı belirtildi.

Şanlıurfa'da Dicle Elektrik yetkilileri, Karakoyun Köprülü Kavşağını yapan yüklenici firmaya ait iş makinalarının iddiaya göre kurallara uymadan gerçekleştirdikleri kazılar yüzünden son bir hafta içerisinde üçüncü kez yeraltı elektrik kablolarının patladığı belirtildi.



Dicle Elektrik yetkilileri, yer altından geçen enerji, iletişim ve doğalgaz hatlarının zarar görmemesi için altyapı hizmeti yürüten tüm kurum ve kuruluşların Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME) belirlediği kurallara uygun çalışma yapmaları gerektiğini vurguladı. Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde bu kurallara uyulmadan iş makinaları ile yapılan kazılar yüzünden son bir hafta içerisinde tam 3 kez yeraltı kabloları patladığı öne sürüldü.



Dicle elektrik onardı



Şirket yetkilileri, son olarak Karakoyun Köprülü Kavşağının yapımını üstlenen yüklenici firmaya ait iş makinaları kurallara uymadan kazı yapınca yer altından geçen elektrik kablolarını patlattığını ve bu yüzden birçok mahalleye enerji verilemediğini aktardı. Direkli, Bahçelievler, Atatürk, İpekyolu, Şair Şevket, Süleymaniye mahallelerinden yüzlerce konut ve iş yeri elektriksiz kaldığını ifade eden yetkililer, bu mahallelere alternatif yollardan enerji veren Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekiplerinin, kısa sürede gerekli onarımı yaptığını ve bahse konu mahallelerdeki tüketicilere yeniden kesintisiz enerji verildiğini bildirdi. - ŞANLIURFA

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