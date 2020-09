Hatalı ölçümle ekspertiz kurbanı olmayın! - Son Dakika

Son aylarda ikinci el otomobillere olan talep artışı ile birlikte, araç alım satımında dolandırıcılık ve hilelerde artış yaşanmaya başladı.

Ülke genelindeki birçok ekspertiz noktasında onaysız, kalitesiz boya ölçüm cihazları ve dyno sistemlerinin kullanıldığına ve bilinçli olarak göz yumulduğuna dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ekspertizde en önemli hususun güven olduğuna dikkat çekti.

Emre "Örneğin dyno verilerinin birçok ekspertiz noktasında hatalı olduğunu biliyoruz. Maliyet sebebiyle daha az ağırlığa sahip tamburlarla ve kötü yazılımlarla araç ölçümü yaparak hatalı verilere ulaşan çok fazla ekspertiz şirketi var, bu şirketlerin hepsinin yetki belgesi iptal edilecek. Günün sonunda araç kullanıcılarına doğruluğu olmayan bilgi veriliyor. İstisnasız, kondisyonu birbirinden çok farklı olan her araçta bu firmalar yüzde 93-95 motor gücü verisi alarak insanları yanıltıyor. Maalesef sektörde TSE belgesine sahip şirket oranı sadece yüzde 15 civarında. Bu durum vatandaşımızın kandırılması, mağdur olması anlamına geliyor" dedi. Ayrıca sahte ekspertiz raporlarına karşı kaşe, imza ve raporun düzenlenme tarihine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ÖTV artışı tüm sektöre olumsuz etki edecek

31 Ağustos günü yürürlüğe giren ÖTV'deki matrah düzenlemeleri sebebiyle gerek ikinci el gerekse oto ekspertiz sektörünün olumsuz yönde etkileneceğini önemle belirten Emre "Son ÖTV düzenlemesi, her ne kadar en alt dilime yüzde 3 ila 6 arasında bir indirim olarak yansıyor olsa da üst segment otomobillerde yüzde 13 ile 23 arasında fiyat artışı yaşandı. Şu an satıştaki otomobillerden yalnızca birkaç model yüzde 45'lik vergi diliminden yararlanabiliyor. Bu durum otomotiv sektörünü olumsuz etkilemekle beraber Türkiye'ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı da olumsuz yönde etkileyecektir. İkinci elde özellikle yüksek model yılına sahip SUV, crossover, B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacaktır. Oto ekspertiz, ikinci el ve sıfır kilometre araç pazarı için yıl sonunda sektör için yapılan tahminlere ulaşmak artık çok zor" dedi.