Hatalı park eden araç sürücülerine ceza - Son Dakika

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Gazipaşa Caddesi'nde hatalı park eden araç sürücüleri uyarılarak cezai işlem uygulandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesinde hatalı parklanmalara geçit vermedi. Ekipler cadde üzerine park etmiş araçların fotoğraflarını çekerek uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan araç sürücülerine ise cezai işlem uyguladı. Öte yandan uygulamanın gün boyunca devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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