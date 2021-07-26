Hatalı park edilen araçlar çekiliyor - Son Dakika

Yaz sezonunda nüfus yoğunluğunun arttığı Kandıra'da hatalı park edilen araçlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çekici ile kaldırılarak gerekli işlemleri yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tatil beldelerinde kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda görev yapan Kocaeli zabıtası ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kandıra'da yaya ve araç geçişinin sağlıklı bir şekilde sağlanması için çalışıyor. Deniz sezonu ile birlikte nüfus yoğunluğu artan Kandıra sahillerinde tatilcilerin araçlarını hatalı bir şekilde park etmeleri trafiğin kilitlenmesine neden oluyor. Büyükşehir ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordineli bir şekilde hareket ederek trafikte yaya ve kamu güvenliğini sağlıyor. Ekipler, otobüs durakları, yaya yolları, acil durum güzergahları, ana güzergahlar ve diğer park yasağı olan yerlere bırakılan araçları çekici ile bulundukları yerden kaldırıyor.

Aracın nereye çekildiği öğreniliyor

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından hatalı araç parkından dolayı, aracı çekilen vatandaşlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen "e-Kocaeli" uygulamasıyla çekilen aracının hangi otoparkta olduğunu öğrenebiliyor. Uygulama ile çekilen araçların hatalı park halini gösteren fotoğrafları ve hangi otoparka çekildiği görülüyor. Trafik Zabıta ekipleri tarafından sisteme fotoğrafları ve bilgileri girilip kaydedilen araç, otoparka çekiliyor. Aracı çekilen vatandaşlar, "e-Kocaeli" mobil uygulamasına girip menüdeki "İnteraktif" bölümünden "Zabıta Çekilen Araç Sorgulama" sekmesini seçip plaka numarasını girerek, aracının hatalı park edildiğini gösteren fotoğraflarını ve hangi otoparkta olduğunu görebiliyor. Plaka sorgulaması sonrasında uygulama içerisindeki sağ alt kısımda yer alan "Git" butonuna basıldığında, navigasyon uygulamalarıyla aracın çekildiği otoparkın yeri öğrenilebiliyor. - KOCAELİ