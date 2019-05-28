Son Dakika Haberleri: Hatalı park itfaiyeye geçit vermedi

Hatalı park itfaiyeye geçit vermedi

2 saat önce

Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Bağdat Caddesinde bulunan altı katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ümraniye, Çakmak Mahallesi, Bağdat Caddesinde bulunan altı katlı binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hatalı bir şekilde sokakta park eden bir otomobilden dolayı zorluk yaşarken içeride mahsur kalan Sedat Vudina'yı kurtardı. Yoğun dumandan etkilenen Vudina'ya ilk müdahale olay yerinde bekleyen ambulans ekibi tarafından yapıldı. Sigaradan çıktığı tahmin edilen yangına büyümeden müdahale eden itfaiye ekipleri, hatalı park halindeki araçtan dolayı zorluk yaşadı. Polis otomobil hakkında yasal işlem başlatırken yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.
(Hanifi Bayar/İHA)
Hatalı park itfaiyeye geçit vermedi
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:45 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bağdat, Ümraniye, Güncel
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