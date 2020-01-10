Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
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Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı

47 dakika önce

Şişli'de gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Şişli'de gece saatlerinde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangına müdahale etmek için sokağa giren itfaiye araçları, çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA- YANGIN saat 01.30 sıralarında Paşa Mahallesi, Civelek Sokak 35 numaralı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, kiracı olarak evde oturan kadın evi ateşe verdikten sonra binadan ayrıldı. Binadan çıkan dumanları gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE ULAŞMAKTA ZORLUK YAŞADI

Sokağa giren itfaiye ekipleri, yanan binaya ulaşmakta zorluk yaşadı. Çift yönlü yapılan hatalı parklar nedeniyle hareket etmekte zorlanan itfaiye araçlarına polis ekipleri de yardımcı oldu. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

İTFAİYE GÖREVLİSİ HAFİF YARALANDI

Yangını söndürmek için binaya giren itfaiye görevlisinin, müdahale sırasında parmağında kesik oluştu. Olay yerinde bekleyen ambulansa alınan itfaiye görevlisine sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

CANLI YAYIN YAPTILAR

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sırasında toplanan vatandaşlardan bazılar, ekiplerin çalışmalarını cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşların sosyal medyadan canlı yayın yapması da dikkat çekti.

EVDE OTURAN KADIN EVİ YAKTI İDDİASI

Olayın yaşandığı binada oturanlar yangını evde oturan kadının çıkardığını belirterek, "Kiracı geldi, evini yaktı gitti. Saat 01.00 gibi geldi. Sonra çıktı gitti. Gördük biz. Zaten yeni geldi. Şuanda içeride ne olduğu bilinmiyor. İçeride de olabilir. O gittikten sonra tekrar ses geliyordu. Oğlum gitti kapıya vurdu vurdu açan olmadı" diyerek yaşananları anlattı.

Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı

İtfaiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
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