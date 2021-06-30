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Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi - Son Dakika

Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi

30.06.2021 15:53

Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi Muhtar, uyarılara rağmen aracını yasak yere park eden esnafın camına 'Park yasak' yazdı İkili arasında bir süredir devam eden park tartışmasında esnaf muhtarı, muhtar ise seçimde yendiği rakibini suçladı Denizli'nin Çameli ilçesinde...

Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi

Muhtar, uyarılara rağmen aracını yasak yere park eden esnafın camına 'Park yasak' yazdı

İkili arasında bir süredir devam eden park tartışmasında esnaf muhtarı, muhtar ise seçimde yendiği rakibini suçladı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde defalarca uyarılmasına rağmen yasak yere aracını park eden esnaf, muhtarın hışmına uğradı. Sinirlenen muhtar eline aldığı boya fırçasıyla, araç camının önüne 'Park yasak' yazdı. Esnaf muhtarı, muhtar ise seçimde yendiği rakibini suçladı.

Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi Muhtarı Hikmet Güngör ile çarşı esnaflarından Mehmet Kaplan arasında bir süredir devam eden park tartışması dün farklı bir boyut kazandı. Aracını mahallede bulunan ve park yapmanın yasak olduğu Çok Amaçlı Sosyal Tesise park eden Kaplan'a sinirlenen Muhtar Güngör, eline aldığı boya fırçasıyla aracın camına yağlı boya ile 'Park yasak' yazarak evine gitti. İşten çıktığı sırada aracının yanına gelen Kaplan, ön camına yazılan yazıyı görünce büyük bir şok yaşadı. Esnaf aracının camını yağlı boyayla yazı yazan muhtarı suçlarken, muhtar ise kasıtlı olarak sürekli aynı yere araç park etmeye devam eden esnafın bunu bilerek yaptığını savundu.

Daha öncesinde de oğlunun aracına bu şekilde yazı yazıldığını iddia eden esnaf Mehmet Kaplan, "Köy merkezindeki çok amaçlı tesislere aracımı koymuştum. İçinde meyve ve sebze vardı, satış yapmaya gidecektim. Misafirlerim geldiği için gidemedim ve çok amaçlı tesise koydum. Muhtarımız aracın üstüne park yasaktır yazası yazdı ve asker oğlumun aracına da yazmıştı, bir hafta önce bu ikincisi oldu" dedi.

"Muhtar olamayınca bize karşı bir kini var"

Arıkaya Mahallesi muhtarı Hikmet Güngör, Kaplan'ın daha öncesinde tesisin etrafı zincirle çevrili olduğu halde kilidi kırarak aracını park ettiği ve başkasının yaptığını söylediği iddia ederek, "15 aydan beri bu sosyal tesisimize araba park etmeyi yasaklamıştık. Ancak Mehmet Kaplan, bize itaat etmeyerek bir yıldan beri devamlı bu alana arabasını koyarak bizlere karşı geliyor. Söylememize rağmen defalarca arabayı aldı, çekti. Çünkü eskiden muhtar adayıydı. Muhtar olamayınca bize karşı bir kini var. Kinli olduğu için bizim aleyhimize devamlı konuşmalar yapıyor. Zincirle kapatıyoruz tesisi araç girmesin diye, levhayı alarak atıyorlar. Zincirin anahtarı vardı ve anahtarı devam kırıyor" şeklinde konuştu.

Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi
Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi

Mehmet Kaplan, Denizli, Muhtar, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı parklardan usanan muhtar, fırçayla ders verdi - Son Dakika


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