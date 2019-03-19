Hatalı Parklar Sürücüleri Zora Sokuyor
32 dakika önce
Adıyaman'da hatalı park eden otomobil Tırın geçişine engel olunca, otomobil vatandaşların yardımı ile kenara çekildi.
Adıyaman
'da hatalı park eden otomobil Tırın geçişine engel olunca, otomobil vatandaşların yardımı ile kenara çekildi.
İmamağa Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesine çıkan cadde üzerinde ilerleyen Tır yola park eden otomobil nedeniyle ilerleyemedi. Hatalı park nedeniyle ilerleyemeyen Tır sürücüsünün yardımına vatandaşlar yetişti.
Park eden araçlar arasında kalan Tır için vatandaşlar hatalı park yapan otomobili bilek gücüyle yerinden kaydırarak yolun açılmasını sağladı. Tır yol açıldıktan sonra ilerleyebildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:10 Kaynak: İHA
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