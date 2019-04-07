Son Dakika Haberleri: Hatalı Solladı, Taklalar Attı

Hatalı Solladı, Taklalar Attı

1 saat önce

– Rusya'da hatalı sollama sonucu bir araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı.

Hatalı Solladı, Taklalar Attı, System.String[]
Rusya'da hatalı sollama sonucu bir araç bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kaza anları, karşı şeritten gelen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

 

Rusya'nın Moskova şehrinin Zhavoronki bölgesinde bulunan bir otoyolda meydana gelen kazada, bir aracın hatalı sollama sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla atma anları, karşı yönden gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araç sürücüsünün sollama esnasında kontrolü kaybettiği ve bariyerlere çarptıktan sonra takla attığı görüldü. Yaşanan kazada trafiğin bir süre aksadığı belirtilirken; kaza yapan aracın sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:41 Kaynak: DHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Danimarka'nın Başkentinde Korkunç Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var Eşini Aldatan Koca, Otel Odasında Sevgilisiyle Yakalandı Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 17:07:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatalı Solladı, Taklalar Attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]