Son Dakika Haberleri: Hatalı sollama faciaya neden oldu: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollama faciaya neden oldu: 5 yaralı

Hatalı sollama faciaya neden oldu: 5 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil 2 araca çarparak durabildi.

Hatalı sollama faciaya neden oldu: 5 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hatalı sollama yaptığı iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil 2 araca çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza Emet ilçesi (EMYO) Emet Meslek Yüksek Okulu girişinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tavşanlı ilçesinden Emet ilçesine gelen 26 BE 484 plakalı Burak Doğruparmak(19) yönetimindeki araç, ilçe girişinde keskin virajda hatalı sollama yapınca önce Hasan Öztürk (64) yönetimindeki 43 BG 504 plakalı ticari otomobile, ardından Harun Korkmaz (33) yönetimindeki 43 FE 898 plakalı özel otomobile çarptı. Araç kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada otomobil sürücüleri Burak Doğruparmak, Harun Korkmaz, Hasan Öztürk ve araçta bulunan Muharrem Karataş (19), Serdar Muhammed Yılmaz (19) yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alınırken, kazada yaralanan Serdar Muhammed Yılmaz Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


Aynı araçta yaralanan 3 arkadaşın Tavşanlı MYO'da okuduğu ve Emet ilçesine arkadaşlarını ziyarete geldikleri öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya, Emet, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:44 Kaynak: İHA
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