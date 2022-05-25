Hatalı sollama feci kazayla sonlandı - Son Dakika
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Hatalı sollama feci kazayla sonlandı

25.05.2022 17:10
Hatalı sollama feci kazayla sonlandı

Bartın'da hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bartın'da hatalı sollama nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza Bartın-İnkumu karayolunun Gürgenpınarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bartın istikametine seyir halinde olan D.K. idaresindeki (22) 74 AY 997 plakalı otomobil ile İnkumu yönüne seyir halinde olan A.K. (33) idaresindeki 06 Y 0521 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Görgü tanığı vatandaşların iddiasına göre hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada otomobil şoförleriyle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan D.K (55), M.Y ( 30), E.Ç ( 25), F.Y. (25), S.Ç. (23) ve A.Y (3) yaralandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye; 112, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralıların araçlardan çıkarılmasının ardından 112 ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Otomobil, Bartın, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollama feci kazayla sonlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatalı sollama feci kazayla sonlandı - Son Dakika
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