Edinilen bilgiye göre kaza, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan çıkarak sola dönen bir otomobille hatalı sollama yaparak ters şeritten ilerleyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sağlık personellerinin yaralılara müdahale anlarını ise vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

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