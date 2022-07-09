Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

09.07.2022 14:16
Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Eskişehir'de hatalı sollama nedeniyle 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de hatalı sollama nedeniyle 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan çıkarak sola dönen bir otomobille hatalı sollama yaparak ters şeritten ilerleyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sağlık personellerinin yaralılara müdahale anlarını ise vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
CHP'de Bayramlaşma, Bayramın İkinci Günü CHP'de Bayramlaşma, Bayramın İkinci Günü İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret İl Jandarma Komutanı Atasoy'dan kontrol noktalarına ziyaret
Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Kesilmekten kaçan boğa ekipleri peşine taktı! 10 km sonra dürbünlü tüfek ile bayıltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 14:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hatalı sollama kaza getirdi, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement