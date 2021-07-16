Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü - Son Dakika

Hatalı sollama kaza getirdi: 2 ölü

Nizip yolunda feci kaza

Kamyonetle otomobil şarampole yuvarlandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te hatalı sollama yapan otomobil aynı istikametten giden kamyonete çarptı. Kamyonet ile otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada otomobil sürücü A.M. ile kamyonetin sürücüsü B.Ç. hayatını kaybetti.

Kaza, Gaziantep-Nizip D400 karayolu üzerinde Küllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Nizip istikametine doğru seyir halinde olan A.M.kontrolündeki 06BUP447 Wolkswagen marka otomobil sollamaya çıktığı esnada aynı yönde seyir eden 23AAD084 plakalı Ford marka kamyonete çarptı. Çarpışma sonucu otomobil ile kamyonet savrularak şarampole yuvarlanırken takla atan kamyonet yana yatmış şekilde durabildi. Kamyonetin kasasına yüklü olan ayakkabı tabanları kamyonetin devrilmesiyle yola saçıldı. Kamyonetle otomobilin hurdaya döndüğü kazada yaralanan iki şoföre ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

2 şoför hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilin sürücüsü A.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken B.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kamyonetin sürücüsü B.Ç. ise hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölen A.M. ile B.Ç.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.