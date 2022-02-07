'HATALI SOLLAMA' KAZASI: 1 YARALI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 'makas atarak' hatalı sollama yaptığı iddia edilen Ş.R.Y., otomobiliyle aynı yönde ilerleyen başka otomobile çarparak yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ş.R.Y., kullandığı 03 VE 588 plakalı otomobille, önünde seyreden aracı makas atarak solladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ş.R.Y.'ni otomobili savrulup, M.A. yönetimdeki 03 AAR 323 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar metrelerce sürüklenerek yolun kenarındaki şarampole girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından sürücü Ş.R.Y., Bolvadin devlet hastanesine sevk edildi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.