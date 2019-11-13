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Hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

7 saat önce

Karabük'te hatalı sollama sonrası 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı diğer aracında kaza yapan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı, System.String[]

Karabük'te hatalı sollama sonrası 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı diğer aracında kaza yapan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karabük - Yenice Karayolu Pirinçlik mevkisi Filyos 4 köprüsü üzerinde meydana geldi. Yenice istikametine giden Vedat Genç (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Filyos 4 Köprüsü üzerinde hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ali Koymat (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Devlet Işıldar'ın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobilde duramayarak diğer araca çarptı. Kazada Ali Koymat'ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini ise korkuluklar önledi.

Kazada her iki otomobil sürücüsü ve Nacide Koymat (72) yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ali Koymat ve eşi Nacide Koymat ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Karabük- Zonguldak kara yolu, vatandaşların yardımı ile araçların kenara alınmasının ardından ulaşıma açıldı.

(Yasin Erdem/İHA)

Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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