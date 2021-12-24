Hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi - Son Dakika

Diyarbakır'da hatalı sollama sonucu 3 araç birbirine girdi, araçlardan birinin kapısı koparken diğeri ise şarampole uçtu. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Viranşehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 3 ticari araçtan biri hatalı sollama yapınca zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan birinin kapısı yerinden koparken diğer araç şarampole uçtu. Ticari araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR