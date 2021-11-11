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Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada

11.11.2021 08:55

Son dakika haberi... Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada Sarıyer'de sipariş yetiştirmeye çalışan kuryenin karıştığı kaza kamerada Sarıyer'de teslimatını yetiştirmek için hızla giderek hatalı sollama yapan kurye ile otomobil çarpıştı.

Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada

Sarıyer'de sipariş yetiştirmeye çalışan kuryenin karıştığı kaza kamerada

İSTANBUL - Sarıyer'de teslimatını yetiştirmek için hızla giderek hatalı sollama yapan kurye ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kurye yola savrulurken yaşanan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Sarıyer Maden Mahallesi'nde 9 Kasım Salı günü meydana geldi. İddiaya göre, özel bir şirkette moto kuryelik yapan şahıs, teslimatını yetiştirmek için trafikte hızla ilerleyerek hatalı sollama yaptı. Bir marketin otoparkından yola doğru çıkan otomobil ile motokurye kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kuryenin durumu iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde moto kuryenin hatalı sollama yaparak hızla ilerlediği görülüyor. Bu sırada yola çımaya çalışan otomobil ile motosikletlinin kafa kafaya çarptığı görülüyor.

Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada
Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada
Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada
Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada

Otomobil, Sarıyer, Kasım, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada - Son Dakika
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