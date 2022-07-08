Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü - Son Dakika
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Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü

08.07.2022 18:24
Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü

Afyonkarahisar'da önündeki aracı geçmek için sollama yapan sürücü, karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 kişinin ölümüne neden olan kaza, saat 09.00 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Devederesi mevkisinde meydana geldi. Çay'dan Dinar yönüne giden R.T. (63), iddiaya göre, önünde giden B.İ.E. yönetimindeki yabancı plakalı aracı solladı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Bu sırada R.T.'nin otomobili, karşı yönden gelen B.C.'nin (28) kullandığı traktör yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, devrildi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın etkisiyle yabancı plakalı otomobil ise şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, otomobilde bulunan C.T.'nin (55) yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü R.T. ile kamyonet sürücüsü B.C. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. R.T. de hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü - Son Dakika
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