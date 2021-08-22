Hatalı sollama yapan sürücü otomobilin ön camından fırladı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - DENİZLİ

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken Sağlık ekipleri ise otomobilin ön camından fırlayan yaralı sürücüyü hastaneye kaldırıldı.

göre anayolda hız yapıp hatalı sollama yapan 20 YH 569 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü İbrahim G. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan tarlada uçtu uçmanın etkisiyle taklalar atan otomobil ters şekilde durabildi. Meydana gelen kazada takla atan otomobilin ön camından fırlayan sürücü İbrahim G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma , sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Denizli 'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Takla atan otomobilin ön camından fırlayan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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