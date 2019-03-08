Hatalı Sollama Yapan Tır Otomobile Çarptı
11 dakika önce
Zonguldak Alaplı ilçesinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tır otomobile çarptı.
Zonguldak Alaplı
ilçesinde hatalı sollama yaptığı ileri sürülen tır otomobile çarptı. Refüje çıkan otomobildeki sürücü kazayı yara almadan atlattı. Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak Alaplı ilçesi Erdem Yuva üst geçit meydanında geldi. Sezai D. yönetimindeki 67 LP 359 plakalı tır, Hanife
S. yönetimindeki 34 FJJ 70 plakalı otomobili sollamak istedi. Sağ şeride geçmek isteyen tır sürücüsü, önünde seyreden otomobili fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hanife S. yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle bir anda ters döndü. Otomobil sürücüsü kazayı yara alamadan atlattı. Kazayı gören görgü tanıkları ise o anları anlattı. Polis
kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Ertuğrul Yüksel/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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