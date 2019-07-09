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Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralı

20 dakika önce

Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralıKARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hatalı sollama yapan otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı.

Karabük, 3. Sayfa
Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralı
KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hatalı sollama yapan otomobil karşı istikametten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Mustafa E. yönetimindeki 06 HC 3243 plakalı otomobil Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halindeyken Pirinçlik mevki'ine geldiği sırada hatalı sollama yapması sonucu karşı istikametten gelen Engin D. yönetimindeki 67 VH 689 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki otomobilin sürücüleri ile yanlarında bulunan yolculardan Sare D. ve Zeynep E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılardan Sare D. ve Engin D.'ye olay yerinde tedavi ederken diğer 2 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile inceleme başlatıldı. Karayollarına bağlı ekipler başka kazaların meydana gelmemesi için çalışma yaparken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen otomobille çarpıştı: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:40 Kaynak: İHA
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