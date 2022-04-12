Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı

12.04.2022 18:37
Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nuriye Mahallesi Karadeniz Devlet Sahil Yolu üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Cemal A. idaresindeki 34 RK 0721 plakalı otomobil, Fatsa'dan Ünye istikametine seyir halinde ilerlediği sırada, aynı istikamette önünde ilerleyen Selahattin K.'nin kullandığı 55 RY 265 plakalı tırı sollayarak geçmeye çalıştığı sırada yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Cemal A. ve yanında bulunan eşi Ayşe A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis yol ortasında bulunan aracın kaldırılması nedeniyle trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
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Otomobil, Fatsa, Ordu, Ünye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollama yaptığı otomobiliyle bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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