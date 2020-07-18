Hatalı sollamada can kaybı - Son Dakika

Hatalı sollamada can kaybı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin solladığı traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin solladığı traktör sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaza İznik- Orhangazi karayolu Çakırca köyü mevkiinde saat 21: 00'de sıralarında meydana geldi.


Edilen bilgiye göre, 16 AID 415 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa A. (62), önünde seyreden Cemilay S. (33), idaresindeki 16 H 0734 plakalı traktörü sollamak istedi. Traktörün tekerleğine çarpan Aydın, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı.


Traktör üç parçaya bölündü.


Talihsiz kaza da traktör sürücü Saka ve Aydın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 ve 156 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Saka'nın durumunun ağır olduğu ve Bursa'ya sevkedildiği öğrenildi.


Traktör sürücüsü hayatını kaybetti


Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Cemil Saka, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Bursa, İznik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 00:36 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollamada can kaybı - Son Dakika
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