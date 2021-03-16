HATALI SOLLAMAYLA DRİFT YAPTI; TRAFİĞİ BÖYLE TEHLİKEYE ATTI - Son Dakika

HATALI SOLLAMAYLA DRİFT YAPTI; TRAFİĞİ BÖYLE TEHLİKEYE ATTI

Kağıthane'de otomobil sürücüsü hatalı sollama yapmaya çalıştı.

Kağıthane'de otomobil sürücüsü hatalı sollama yapmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen sürücü yol kenarında drift yaparak trafiği tehlikeye attı. Trafikteki tehlikeli anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler dün Kağıthane'de çekildi. Sabah 09.50 sıralarında Kağıthane İsmet İnönü Caddesi'nden çıkarak Eski Edirne Caddesi'nden Sultangazi yönüne doğru ilerleyen bir otomobilin sürücüsü önce hatalı sollama yapmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen sürücü ardından drift atarak trafiği tehlikeye attı. 34 TS 0736 plakalı aracın sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlar arkasından gelen sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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