Hatalı Sürücülere "Havadan" Ceza Kesildi
34 dakika önce
İstanbul ve Tekirdağ'da helikopter ve drone destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul
ve Tekirdağ
'da helikopter ve drone destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü
'nce Marmara Bölgesi
'ndeki uygulamalar kapsamında İstanbul ve Tekirdağ'da hava destekli trafik denetimi yapıldı. Sömestr sebebiyle trafik yoğunluğu oluşan bölgeleri havadan denetleyen ekipler, hatalı sürücüleri helikopter ve drone ile tespit etti. Trafikte emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama ya da kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Trafikte can güvenliğinin sağlanması ve yoğunluğun azaltılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, durdurulan araçların sürücülerine ve yolcularına trafik bilincinin oluşturulması konusunda bilgiler verildi.
Bu arada, uygulamaların haftanın belirli günlerinde İstanbul merkezli Kocaeli
ve Yalova
'da da gerçekleştirileceği bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:14 Kaynak: AA
İstanbul'un En Önemli Ulaşım Projelerinden Olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattının Yıl Sonu Açılması Bekleniyor
Kendi Çocuğuna İstismardan Tutuklandığını Öğrenen Baba, Adliyede İntihar Etti
CHP, TBMM Başkanı Yıldırım'ın Meclis TV'de Yayınlanmaması İçin Başvuru Yaptı
İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi