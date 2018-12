Hatalı Tutanak' Yazıldığı İddia Edilmişti, Kazayla İlgili Görüntüler Kamerada

'Hatalı tutanak' yazıldığı iddia edilmişti, kazayla ilgili görüntüler kamerada Motosiklet sürücüsün suçlu gösterildiği kazada gerçeği ortaya çıkartacak görüntülerEmir Hüseyin İnce 'nin babası: "Oğlum yüzde yüz haklıyken, yüzde yüz kusurlu ve haksız gibi gösterilmiş"İZMİR - İzmir 'in Kiraz ilçesinde, 21 Kasım 2018'de meydana gelen trafik kazasında, 17 yaşındaki Emir Hüseyin İnce, motosikleti ile bir otomobile çarptı ve motosiklet sürücüsü kazada yaralandı. Kaza sonrasında tutulan tutanakta ise motosiklet sürücüsünün hatalı olduğu, otomobil sürücüsünün bir kusurunun bulunmadığı yazıldı. Kazayı anbean kameralar kaydederken, gencin babası, "Oğlum yüzde yüz haklıyken, yüzde yüz kusurlu ve haksız gibi gösterilmiş" dedi.Kiraz ilçesinde 21 Kasım 2018 tarihinde yaşanan olayda, Menderes Caddesi'nde Ödemiş yönüne seyir halinde olan Emir Hüseyin İnce yönetimindeki motosiklet, A.D.'nin idaresindeki araca dönüş yaparken çarpması sonucunda kaza meydana geldi. Kazada 17 yaşındaki sürücü yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. Tutanakta trafik polisleri tarafından 17 yaşındaki sürücünün hatalı olduğu yazıldı.Tutanakta A.D.'nin herhangi bir ihmalinin olmadığı yazıyorTutanakta, "Sürücü Emir Hüseyin İnce tescilsiz motosikleti ile Menderes Caddesi'nden Ödemiş istikametine seyrederken, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önüne geldiği esnada sürücü A.D.'nin sevk ve idaresindeki 27 V 9396 plakalı aracı ile Menderes Caddesi'nden Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığına girmek için yolun sağından sol tarafa döndüğünde sürücü Emir Hüseyin İnce'nin motosikletinin ön kısımları ile aracının sol ön teker ve sol ön kısımlarına çarpması sonucu yaralanmalı, maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği olay yeri incelemesi ve sürücü beyanlarından anlaşılmıştır. Bu kazanın oluşumunda sürücü Emir Hüseyin İnce, 2918 sayılı K.T.K'nın 54/A-3 (Kara yoluna bitişik bir mülke veya sola dönmek için niyetini belirtmiş ise bu araçların sağındaki şeritten gidilir) maddesini ihlal ettiği sürücü A.D.'nin herhangi bir ihlalinin olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır" denildi. Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne "ehliyetsiz motor kullanmaktan" ceza kesildi.Kaza güvenlik kamerasında: Otomobil sürücüsü ani dönüş yapıyorÖte yandan, olayla ilgili bir güvenlik kamerası ortaya çıktı. Yaşanan kaza, güvenlik kamerasında ise net bir şekilde görülüyor. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Emir Hüseyin İnce'nin, motosikletiyle sanayi sitesi yönüne doğru gittiği görülürken, bu esnada yolun sağ tarafında park halinde olan ve dörtlü flaşörleri yanan A.D. yönetimindeki otomobil, jandarma karakoluna girmek için aniden sola dönüş yapıyor. Aracın ani dönüşüyle ise seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, her ne kadar sola doğru yanaşsa da araca çarpıyor. Kaza sonrasında, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki askerler ve çevredeki vatandaşlar, yaralanan motosiklet sürücüne yardım ediyor. Tüm bu anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor."Oğlum yüzde yüz haklıyken yüzde yüz kusurlu ve haksız gibi gösterilmiş"Aile ise konu nedeniyle tepki gösterdi. Emir Hüseyin İnce'nin babası Rasim İnce, tutanağın yanlış yazılmasına tepki göstererek, her şeyin güvenlik kamerasında ortaya çıktığında belirtti.Tutanağın tamamen oğlunun kusurlu gösterildiğini ifade eden baba Rasim İnce, oğlunun elinde ve ayağında kırıklar oluştuğunu belirtti. Tutanakta tüm kusurun oğlundaymış gibi gösterilmesi sonrası hukuk mücadelesi başlattıklarını belirten İnce, "En başta hatanın oğlumda olduğunu düşünüyordum; ama güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumun o gün tutulan tutanaktaki gibi olmadığını anladık. Oğlumun hiçbir hatası olmadığını gördük. Oğlum yüzde yüz haklıyken yüzde yüz kusurlu ve haksız gibi gösterilmiş. Kiraz Adliyesi'ne gidip Cumhuriyet Savcılığı 'na güvenlik kamerası kayıtlarını CD ortamında sundum ve raporları da teslim ederek şikayetçi oldum. Oğlumun ifadesini aldılar, soruşturma başlatıldı" dedi.