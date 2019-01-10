Hatalı Yapılan Defin Mezar Açtırdı

Sarayönü ilçesinde 25 Aralık 2018 tarihinde vefat eden Hatice Ilgın'ın cenazesi otopsi için mezarından çıkarıldı.

Sarayönü ilçesinde 25 Aralık 2018 tarihinde vefat eden Hatice Ilgın'ın cenazesi otopsi için mezarından çıkarıldı.



İlçede iki hafta önce 78 yaşında hayatını haybeden Hatice Ilgın'ın yakınları, sağlık kuruluşuna ölümü bildirerek, ölüm belgesi almadan cenazeyi defnetti.



Ilgın'ın ailesi nüfustan düşürme işlemi için Nüfus Müdürlüğü'ne gidince yapılan hatalı işlem açığa çıktı.



Sarayönü Cumhuriyet Savcılığı'na intikal eden konu kapsamında, defin işlemi, doktor raporu olmadan gerçekleştirildiği için Hatice Ilgın'ın cesedinin otopsi için tekrar mezarından çıkarılmasına karar verildi.



Mezarından çıkarılan Hatice Ilgın'ın cesedine otopsi, Sarayönü Devlet Hastanesinin morgunda yapıldı.



Otopsinin ardından şüpheli bir durum görülmemesi üzerine Hatice Ilgın'ın cenazesi yeniden defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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