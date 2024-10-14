139 bin kilometrede ve "hatasız" olarak kendisine getirilen aracı inceleyen eksper ustası Ferdi Gökçe, hayretler içerisinde kaldı. Aracın kilometresiyle oynandığını ifade eden Gökçe, "Bu aracın motoru defalarca işlem görmüş. Bu arabada kronik bir rahatsızlık var" diyerek otomobili satın almak isteyen kişiyi bilgilendirdi.
Sözlerinin devamında satıcılara tepki gösteren Gökçe, "Bu arabanın parası kimseye helal olmaz, boğazından geçmez. Ne yazık ki toplumumuzda böyle çok insan var" dedi.
Son Dakika › Otomobil › ''Hatasız'' diye kendisine getirilen aracı inceleyen eksper hayretler içerisinde kaldı - Son Dakika
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