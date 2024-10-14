\'\'Hatasız\'\' diye kendisine getirilen aracı inceleyen eksper hayretler içerisinde kaldı

Otomobil

Anayasa ile ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

139 bin kilometrede ve "hatasız" olarak kendisine getirilen aracı inceleyen eksper ustası Ferdi Gökçe, hayretler içerisinde kaldı. Aracın kilometresiyle oynandığını ifade eden Gökçe, "Bu aracın motoru defalarca işlem görmüş. Bu arabada kronik bir rahatsızlık var" diyerek otomobili satın almak isteyen kişiyi bilgilendirdi.

"BU ARABANIN PARASI KİMSEYE HELAL OLMAZ"

Sözlerinin devamında satıcılara tepki gösteren Gökçe, "Bu arabanın parası kimseye helal olmaz, boğazından geçmez. Ne yazık ki toplumumuzda böyle çok insan var" dedi.