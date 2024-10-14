''Hatasız'' diye kendisine getirilen aracı inceleyen eksper hayretler içerisinde kaldı - Son Dakika
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Otomobil

''Hatasız'' diye kendisine getirilen aracı inceleyen eksper hayretler içerisinde kaldı

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Bir şahsın satın almak istediği aracı inceleyen eksper ustası Ferdi Gökçe, gördükleri karşısında hayrete düştü. Aracın durumunu paylaşıp satıcılara tepki gösteren Gökçe, ''Bu arabanın parası kimseye helal olmaz, boğazından geçmez'' dedi.

14.10.2024 11:32  Güncelleme: 11:38
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139 bin kilometrede ve "hatasız" olarak kendisine getirilen aracı inceleyen eksper ustası Ferdi Gökçe, hayretler içerisinde kaldı. Aracın kilometresiyle oynandığını ifade eden Gökçe, "Bu aracın motoru defalarca işlem görmüş. Bu arabada kronik bir rahatsızlık var" diyerek otomobili satın almak isteyen kişiyi bilgilendirdi.

"BU ARABANIN PARASI KİMSEYE HELAL OLMAZ"

Sözlerinin devamında satıcılara tepki gösteren Gökçe, "Bu arabanın parası kimseye helal olmaz, boğazından geçmez. Ne yazık ki toplumumuzda böyle çok insan var" dedi.

\'\'Hatasız\'\' diye kendisine getirilen aracı inceleyen eksper hayretler içerisinde kaldı

Otomobil, Güncel, Gökçe, Son Dakika

Son Dakika Otomobil ''Hatasız'' diye kendisine getirilen aracı inceleyen eksper hayretler içerisinde kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ali Erdem:
    Direk savcılığa parasının iadesi için suç duyurusu yapmalı 38 0 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    Ne yani habermi şimdi bu.. 2 29 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Sorun dolandırıcıların olması değil. Sorun taş gibi bir adalet sisteminin işlememesi herşey hazır kağıt, memur, kanun ama işlemiyor ki ! Biri böyle dolandırıcılık mı yaptı sokacaksın hapse bak bakayım bir daha cesaret edebiliyorlar mı. Suçu suçluyu affetmeyeceksin ağır şekilde yargılayacaksın ki örnek teşkil edecek. Sonra vay efendim şöyle oldu böyle oldu olur tabi çivi çıktı yalama oldu … 21 2 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Ülkemizdeki esnaf haram heşal dinlemiyor. Ahiret var hesap var. 14 1 Yanıtla
  • Soğan Cücüğü:
    DEVRİM ARABASINI ÜRETTİRMEYENLER. BÖYLE ÇARIK ÇÜRÜGE MUHTAÇ BIRAKIRLAR. Ekspertiz sahibi vik vik vik konuşuyor. Fareli köyün kavalcısı. 2 8 Yanıtla
  • Cosdan:
    Vatandaş şunu bilmeli bence.kilometreyle oynamak hırsızlık gibi muamele görüyor.direk savcılığa gidilmeli 7 0 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    niğde Aksaray deil kardeşim aksaray kendi başına bir il üstelik nigdeden çok daha büyük 2 3 Yanıtla
  • Necdet null:
    fakir çalmasını beceremediği için fakirdir 3 1 Yanıtla
  • Haydar Ali Yürükiü:
    Paranin olduğu yerde ahireti kim takar. Bunu diyen Muhammet bey bile içinden gelerek dediğine inanmam. 0 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    her araç ,tamirle düzelir,pamuk eller cebe 0 0 Yanıtla
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