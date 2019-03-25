Son Dakika Haberleri: Hatay 185 Yaşındaki Zeytin Ağacı İste Kampusuna Dikildi

Hatay 185 Yaşındaki Zeytin Ağacı İste Kampusuna Dikildi

32 dakika önce

Hatay'ın ikinci devlet üniversitesi İSTE İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen törenle Altınözü'nden getirilen 185 yıllık zeytin ağacının dikimi gerçekleştirildi.

Hatay'ın ikinci devlet üniversitesi İSTE İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen törenle Altınözü'nden getirilen 185 yıllık zeytin ağacının dikimi gerçekleştirildi. Dünya Ormancılık Günü kutlamaları çerçevesinde İskenderun İSTE'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hassa'dan getirildiği belirtilen 185 yaşındaki zeytin ağacı kampüsün girişindeki yeşil alana dikildi. İSTE'nin gelişimine tanıklık edecek 185 yaşındaki zeytin ağacının da yeni yaşam alanı olan kampustaki yerini aldığını belirten Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli 'Bu sembol ağacı İSTE'ye kazandıranlara teşekkür ediyoruz. Zeytin ağacı uzun ömürlüdür, 1000 yıl yaşayabilir, tarihe tanıklık ederö dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:05 Kaynak: DHA

Altınözü, İskenderun, Hatay, Zeytin, Güncel
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