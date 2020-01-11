Hatay 200 bin nüfuslu maarat el numan, hayalet şehir oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay 200 bin nüfuslu maarat el numan, hayalet şehir oldu - Son Dakika

Hatay 200 bin nüfuslu maarat el numan, hayalet şehir oldu

6 saat önce

200 bin nüfuslu Maarat El Numan, hayalet şehir olduSURİYE'nin İdlib kentine bağlı 200 bin nüfuslu Maarat El Numan ilçesi, Rusya destekli rejim saldırıları sonucu hayalet şehre dönüştü.

200 bin nüfuslu Maarat El Numan, hayalet şehir oldu

SURİYE'nin İdlib kentine bağlı 200 bin nüfuslu Maarat El Numan ilçesi, Rusya destekli rejim saldırıları sonucu hayalet şehre dönüştü.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de, Esad rejimi ile Rusya destekli guruplar tarafından, son aylarda özellikle İdlib'in Maarat El Numan ilçesine yoğun saldırılar gerçekleştirildi. Saldırılar nedeniyle evlerini terk eden siviller, araçlarla kendileri için güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına yakın bölgelere geldi. Yanlarına alabildikleri kadar eşya alan Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla teröristlerden arındırdığı bölgelere yerleşti. Yoğun göç nedeni ile boş yer bulamayan bazı Suriyeliler, zeytin ağaçlarının altına kurdukları derme çatma çadırlarda yaşamaya başladı.

Yerel kaynaklar, asıl nüfusu 200 bin olan Maarat El Numan ilçesinin hayalet şehre döndüğünü, bombardıman nedeniyle artık kullanılamaz hale gelen binalarda yaşayan çok az insan kaldığını söyledi. Bu kişilerin de yokluk ve sefalet içerisinde harabe binalarda hayatta kalmaya çalıştığı vurgulandı.

Hatay 200 bin nüfuslu maarat el numan, hayalet şehir oldu

Suriye, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
Filenin Sultanları, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde Küçük bir tamir atölyesiyle başladı, otomotiv firmasının Türkiye distribütörü oldu Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü

Son Dakika Haberleri
17:28 Marmara Denizi'ndeki deprem - Son Dakika
17:28 Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'daki içme suyu sıkıntısı giderildi - Son Dakika
17:28 AFAD: "Meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem ile bu sabah Şarköy yakınlarında oluşan depremler... - Son Dakika
17:28 Porto Riko'da 6 büyülüğünde deprem - Son Dakika
17:27 DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SİLİVRİ'DEN GÖRÜNTÜLER (2) - Son Dakika
17:19 Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 17:29:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay 200 bin nüfuslu maarat el numan, hayalet şehir oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]