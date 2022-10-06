İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, İskenderun otoyol gişelerde şüpheli bir aracı durdurdu. Ekipler, narkotik köpeği ile araçta yaptıkları aramada 1 kilo 640 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili, araçta bulunan M.E.C. ile A.M. gözaltına alındı. ( DHA )

Kaynak: DHA

İskenderun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay haber... Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

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