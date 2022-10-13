Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

13.10.2022 09:55
Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Hatay haberlerine göre Hatay'ın Hassa ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığının Jandarma Suç Araştırma Timleri ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele istihbari çalışmasında A.T. isimli şahsın kamyonet ile tütün kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen adli arama kararına istinaden durdurulan kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira olan 1 ton 500 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Hassa, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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