Hatay 3. sayfa haberi: Hatay'da 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Hatay 3. sayfa haberi: Hatay'da 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi

11.10.2022 10:31
Hatay 3. sayfa haberi: Hatay'da 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Hatay haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurulan bir otomobilde 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurulan bir otomobilde 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sanayi Mahallesi'nde durdurulan N.K.'nin sevk ve idaresindeki otomobilde yapılan aramada 270 kilogram şeffaf poşetler içerisinde gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.K. hakkında 4733 Sayılı Kanuna Muhalefetten 11 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı. - HATAY

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay 3. sayfa haberi: Hatay'da 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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