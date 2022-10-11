Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sanayi Mahallesi'nde durdurulan N.K.'nin sevk ve idaresindeki otomobilde yapılan aramada 270 kilogram şeffaf poşetler içerisinde gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay 3. sayfa haberi: Hatay'da 270 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

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