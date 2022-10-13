Hatay 3. sayfa haberleri... Hatay'da 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu madde ile mücadele çalışması sonucu, Kuzuculu Mahallesinde ikamet eden M.Y. isimli şahsın ev ve eklentilerinde narkotik köpekleri Kobra ve Volta eşliğinde yapılan aramada 2 kilo 450 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet 12 kalibrelik av fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

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