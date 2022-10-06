Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde tarihi eser olduğu bilgisini aldı. Gerçekleştirilen operasyonda Biniciler Mahallesi'nde şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 960 adet sikke ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay 3. sayfa haberleri | Hatay'da 960 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

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