Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığınca Değirmenyolu Mahallesinde bir evde ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Kobra ile yapılan aramada bin gram kubar esrar maddesi, 6 kök saksı içerisinde kenevir bitkisi, 265 litre sahte rakı, 65 gram içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Derin dondurucudan uyuşturucunun çıkması ekipleri bile şaşırttı.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Defne, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da derin dondurucudan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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