Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da derin dondurucudan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da derin dondurucudan uyuşturucu çıktı

06.10.2022 11:42

Hatay haberi... Hatay'da derin dondurucudan uyuşturucu çıktıHATAY Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evdeki derin dondurucuda uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'da derin dondurucudan uyuşturucu çıktı

HATAY Hatay'ın Defne ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evdeki derin dondurucuda uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığınca Değirmenyolu Mahallesinde bir evde ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeği Kobra ile yapılan aramada bin gram kubar esrar maddesi, 6 kök saksı içerisinde kenevir bitkisi, 265 litre sahte rakı, 65 gram içime hazır esrar maddesi ele geçirildi. Derin dondurucudan uyuşturucunun çıkması ekipleri bile şaşırttı.

Şüpheli N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Defne, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da derin dondurucudan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'da derin dondurucudan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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