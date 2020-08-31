HATAY 30 Ağustos Arsuz'da teknelerle denizde kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos Arsuz'da teknelerle denizde kutlandı

ARSUZ Belediyesi, '30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü' nedeniyle teknelerle kortej düzenledi.

Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve halkın yoğun ilgi gösterdiği tekne kortejine, sahilde olan ve tatil yapan vatandaşlar da kutlamalara ve marşlara eşlik etti. İlçede bulunan yatların ve balıkçı teknelerinin oluşturduğu kortejde renkli görüntüler oluştu. Kortejin sonunda gençler denize atlayarak, denizin içinde Türk bayrağı açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu denizde de kutlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, '30 Ağustos Zafer Bayramı bizim için çok önemli bir bayramdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün 26 Ağustos'ta verdiği kararlı emirle, Afyon'dan başlayan büyük taarruzun sonucunda, 30 Ağustosta büyük bir zafer kazanılmış ve Türkiye Cumhuriyeti için ciddi bir zafer olarak bu günün oluşmasında büyük bir etkisi olmuştur. Bu nedenle burada Mustafa Kemal Atatürk'ü tekrar anarak ve rahmet dileyerek o günü unutturmamak amacına yönelik bir düzenleme yapmak istedik. Ama bildiğimiz gibi günümüz koronavirüsün, yani insanlık sağlığını tehdit eden global bir hastalığın, belanın da eşiğinde bulunmaktayız. Bu nedenle hem günümüz koşullarına, koronavirüs kurallarına uygun olarak ve 30 Ağustos'u halkımıza coşkulu bir şekilde yaşatmak amacıyla bir aktivite düzenledik. Yatlarımızı, teknelerimizi denizde kurallara uyarak bir gösteri yapmak şeklinde oldu. Bunu da gerçekleştirmeye çalıştık. Katılan vatandaşlarımıza destek olan tüm arkadaşlarımıza, Arsuz halkına teşekkür ediyorumö dedi.