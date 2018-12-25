Hatay 5'inci Kattan Düşen 12 Yaşındaki Nizamettin Öldü
21 dakika önce
Hatay'da, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli, hayatını kaybetti.
Hatay
'da, apartmanın 5'inci katındaki dairenin penceresinden düşen 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli, hayatını kaybetti. Merkez Defne
ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi
'nde meydana gelen olayda, apartmanın 5'inci katındaki evlerinde pencere kenarındaki oyuncağını almak için uzanan Nizamettin, dengesini kaybederek düştü. Parke zemine çakılıp, ağır yaralanan Nizamettin, ailesinin haber vermesi üzerine gelen ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından Antakya
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Hatay Bölge Hastanesine gönderildi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken, 12 yaşındaki Sürmeli'nin cenazesi Defne ilçesi Harbiye
Mahallesi Mezarlığı Tatlılar Aile Kabristanı'na bugün düzenlenen cenaze töreninin ardında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:18 Kaynak: DHA
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