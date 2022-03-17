Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi - Son Dakika
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Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi

17.03.2022 14:28
Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1964'te yaşanan heyelan nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan göç ederek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına tam destek veriyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1964'te yaşanan heyelan nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan göç ederek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine yerleştirilen Trabzonlular, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen takımlarına tam destek veriyor.

İlçeye bağlı 408 Evler Mahallesi'nde yaşayan 10 bin dolayındaki Trabzonlu, mahalle okulunun duvarları ile bazı evlerin dış cephelerini, çevre duvarlarını ve kapılarını bordo-maviye boyadı.

Evlerine ve iş yerlerine Trabzonspor bayrağı asan, duvarlara takımlarının armasını çizdiren aileler, 38 yıllık şampiyonluk özleminin bu yıl son bulacağına inanıyor.

408 Evler Mahalle Muhtarı Şakir Varlıbaş, AA muhabirine, Trabzonspor'un bu sezon şampiyonluğa yakın olmasından dolayı mahalle halkının büyük coşku içerisinde olduğunu söyledi.

"Hatay'a geldiğimiz günden bu yana içimizdeki Trabzon ve Trabzonspor sevgisini 7'den 70'e yaşamaktayız." diyen Varlıbaş, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'un şampiyonluğunu mutlulukla bekliyoruz. Aynı zamanda ikinci takımımız olan şehrimizin takımı Atakaş Hatayspor'u da bu yıl Avrupa kupalarında görmek istiyoruz. İnşallah bu yıl her iki takımımızı da dilediğimiz yerde görürüz."

Trabzonspor'un ligin 36. haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için kente geleceğini hatırlatan Varlıbaş, Trabzonsporlu oyuncuları karşılaşma öncesi mahallelerinde ağırlamak istediklerini belirtti.

"Çocuklarımız Trabzonspor'un şampiyonluğunu görsünler"

Mahalle sakinlerinden Aziz Orhan da 1984'ten bu yana şampiyonluğa hasret kaldıklarını vurgulayarak, "İnşallah bu yıldan itibaren şampiyonluklara yeniden ambargo koyacağız. Bizler Hatay'da yaşadığımız için ikinci takımımız olan Hatayspor'a da başarılar diliyoruz. Bu şampiyonluğu bekliyoruz, artık çocuklarımız da Trabzonspor'un şampiyonluğunu görsünler istiyoruz." dedi.

Sezgin Demirhan da Trabzonspor sevgisini çocuklarına aşılamaya çalıştığını aktararak, Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasıyla hasretlerinin son bulacağını dile getirdi.

20 yaşındaki Doğukan Uzun da yaşı itibarıyla Trabzonspor'un şampiyonluğunu görmediğine değinerek, "Doğduğumdan bu yana Trabzonsporluyuz. Ben Kırıkhan ilçesinde doğdum ama Trabzonsporlu olarak doğdum. 20 yaşındayım ve Trabzonspor'un şampiyonluğunu göremedim. Bu yıl inşallah şampiyonluk yaşayacağız. Bundan sonra artık her yıl şampiyonluğu elimizde tutacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi - Son Dakika


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