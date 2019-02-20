Son Dakika Haberleri: Hatay'a 6 Yeni Ambulans

Hatay'a 6 Yeni Ambulans

1 saat önce

Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 6 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğünce teslim alındı.

Hatay'a 6 Yeni Ambulans, System.String[]
Sağlık Bakanlığınca Hatay'a gönderilen 6 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğünce teslim alındı.


Hatay İl Sağlık Müdür Vekili Ümit Mutlu Tiryaki, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, sağlıkta yapılan yatırım ve gelişmelerin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Ambulans ekiplerinin çalışmalarının takdire yaşan olduğunu belirten Tiryaki, şöyle devam etti:

"İlimizin sınır hattında bulunması sebebiyle artan nüfus, sınır hareketlilikleri ve 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatının ilimiz sınır hattı boyunca yönetilmesi kentteki ambulans hizmetine duyulan ihtiyacı arttırmıştır. Bu sebeplerle mevcut iş yoğunluğunun artması, işin aciliyeti nedeniyle agresif araç sürüşleri, yolların bozuk oluşu ve coğrafik yapının geniş olması gerekçeleri ambulanslarımızın model yıllarına göre daha fazla yorulmalarını ve tahrip olmalarını sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yaşanan yoğunluk sebebiyle kentimize 6 adet ambulans tahsisi yapılmıştır."

Geçen yıl 53 ambulans ekibiyle 111 bin 789 vakaya müdahale ettiklerini ifade eden Tiryaki, yeni ambulanslarla ambulans sayılarının 83'e yükseldiğinin altını çizdi.

Tiryaki, trafikte ambulansa yol verilmesinin çok elzem bir hareket olduğunu da sözlerine ekledi.

Törende, yapılan duanın ardından ambulansların anahtarları sürücülerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:26 Kaynak: AA

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