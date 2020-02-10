Hatay'a askeri sevkiyat - Son Dakika
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Hatay'a askeri sevkiyat

15 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sınır birliklerine takviye amacıyla çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sınır birliklerine takviye amacıyla çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.


Çeşitli birliklerden çok sayıda askeri personel ve mühimmatın yer aldığı 20 tır ve 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Kırıkhan'da konuşlandırılan askeri personelin ihtiyaç halinde sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi. - HATAY

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
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