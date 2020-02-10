Hatay'a askeri sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'a askeri sevkiyat - Son Dakika

Hatay'a askeri sevkiyat

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sınır birliklerine takviye amacıyla çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sınır birliklerine takviye amacıyla çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Çeşitli birliklerden çok sayıda askeri personel ve mühimmatın yer aldığı 20 tır ve 20 askeri araç, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine sevk edildi. Kırıkhan'da konuşlandırılan askeri personelin ihtiyaç halinde sınır birliklerine takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Kırıkhan, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
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