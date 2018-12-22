Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda
4 saat önce
SURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı.
SURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis
yönüne ilerlemeye başladı. Türkiye
'nin farklı noktalarından Hatay'a gönderilen komando birliklerini taşıyan askeri araçlar, Hatay'ın Hassa
ilçesinden Kilis karayoluna doğru ilerliyor. Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy için geçiş güzergahlarında ise güvenlik önlemi alındı. - Kırıkhanhatay
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:44 Kaynak: DHA
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