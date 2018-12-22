Son Dakika Haberleri: Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (Ek)

Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (Ek)

3 saat önce

SURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı.

Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (Ek), System.String[]
SURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı.

Türkiye'nin farklı noktalarından Hatay'a gönderilen komando birliklerini taşıyan askeri araçlar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Kilis karayoluna doğru ilerliyor. Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy için geçiş güzergahlarında ise güvenlik önlemi alındı. - Kırıkhanhatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 07:00 Kaynak: DHA

Türkiye, Komando, Kilis, Hatay, Güncel
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