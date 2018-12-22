Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (2)
2 saat önce
KONVOY KİLİS'E ULAŞTISuriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı.
KONVOY KİLİS'E ULAŞTI Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay
'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis
'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen konvoy, sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli
ilçesindeki üs bölgesine konuşlandı.
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:33 Kaynak: DHA
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