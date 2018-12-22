Son Dakika Haberleri: Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (2)

Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (2)

5 saat önce

KONVOY KİLİS'E ULAŞTISuriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı.

Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (2), System.String[]
KONVOY KİLİS'E ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan yola çıkan, komandoları taşıyan otobüslerin de aralarında olduğu, mühimmat ve askeri malzeme taşıyan çok sayıda araç Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında kente gelen konvoy, sınır karakollarına dağılmak üzere Elbeyli ilçesindeki üs bölgesine konuşlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:47 Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Çarşamba Günü Beklenen Kar Yağışı Megakenti Günlerce Esir Alacak Saldırgan, Uyuşturucu Sattığını İddia Ettiği Suriyeli Genci Bacaklarından Vurdu

ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir İnsani Yardım İçin Yemen'e Giden Türk Heyeti Alıkonuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 04:25:33. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'a Gönderilen Askeri Birlikler, Kilis Yolunda (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]