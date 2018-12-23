Hatay'a Gönderilen Birlikler Kilis Yolunda (3)
2 saat önce
TANKLAR VE FIRTINA OBÜSLERİ KİLİS'E ULAŞTIHatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'e ulaşmaya devam ediyor.
TANKLAR VE FIRTINA OBÜSLERİ KİLİS'E ULAŞTI Hatay
'dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye
sınırındaki Kilis
'e ulaşmaya devam ediyor. Yüzlerce aracın bulunduğu konvoyda tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpiler Kilis'in Elbeyli
ilçesine ulaştı. Askeri sevkiyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi.
Reşit ÇEKEBİOĞLU/KİLİS,
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:12 Kaynak: DHA
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