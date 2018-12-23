Son Dakika Haberleri: Hatay'a Gönderilen Birlikler Kilis Yolunda (3)

Hatay'a Gönderilen Birlikler Kilis Yolunda (3)

2 saat önce

TANKLAR VE FIRTINA OBÜSLERİ KİLİS'E ULAŞTIHatay'dan yola çıkan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Kilis'e ulaşmaya devam ediyor.

Hatay'a Gönderilen Birlikler Kilis Yolunda (3), System.String[]
TANKLAR VE FIRTINA OBÜSLERİ KİLİS'E ULAŞTI

Hatay'dan yola çıkan askeri konvoy,  Suriye sınırındaki Kilis'e ulaşmaya devam ediyor. Yüzlerce aracın bulunduğu konvoyda tank, fırtına obüs, dokça, topçu batarları ve mayına dayanıklı kirpiler Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Askeri sevkiyatların Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçtiği bildirildi.

Reşit ÇEKEBİOĞLU/KİLİS,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:12 Kaynak: DHA

Hatay, Suriye, Kilis, Güncel
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