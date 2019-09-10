Son Dakika Haberleri: Hatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti
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Hatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti

57 dakika önce

Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülen Suriye uyruklu hırsızlık zanlısı, mola verilen Aksaray'daki dinlenme tesisinde firar etti.

Hatay'a götürülen Suriyeli hırsızlık zanlısı yolda firar etti, System.String[]

Ankara'da yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Hatay'a götürülen Suriye uyruklu hırsızlık zanlısı, mola verilen Aksaray'daki dinlenme tesisinde firar etti.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Suriye uyruklu M.M'yi gözaltına aldı.

Sınır dışı edilmesine kara verilen şüpheli M.M'yi sivil plakalı araçla Hatay'a götüren polis ekipleri, Aksaray-Ankara kara yolundaki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

Lavabo ihtiyacı olduğunu söyleyen zanlı M.M, tuvalete gittiği sırada kaçtı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, yakınlardaki ayçekirdeği tarlasına girdiği ihbar edilen şüpheliyi bulmak için drone kullanarak arama yapıyor.

Suriye, Ankara, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:42 Kaynak: AA
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