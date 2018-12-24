Son Dakika Haberleri: Hatay'a Mühimmat Sevkiyatı

Hatay'a Mühimmat Sevkiyatı

2 saat önce

Suriye sınırındaki Hatay'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'a Mühimmat Sevkiyatı, System.String[]
Suriye sınırındaki Hatay'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan'dan çıkarak Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi.

Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı!

ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:11:31. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'a Mühimmat Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]