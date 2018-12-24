Hatay'a Mühimmat Sevkiyatı
2 saat önce
Suriye sınırındaki Hatay'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Suriye
sınırındaki Hatay
'a mühimmat sevkiyatı devam ediyor.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde bulunan 2. Hudut Taburu 10. Hudut Bölüğü ve Cephanelik Kışlası'nda mühimmat yüklü askeri tırların yoğunlaştığı gözlendi. Mühimmat yüklü askeri araçların Kırıkhan'dan çıkarak Kilis
'in Elbeyli
ilçesi üzerinden geniş güvenlik önlemleri altında Suriye'ye hareket edeceği öğrenildi.
Askeri sevkiyatın peyderpey devam edeceği bildirildi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:48 Kaynak: İHA
Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'de Terör Örgütü PYD'ye Sahip Çıktı!
ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin Suriye'den Çekilmesini İçeren Kararnameyi İmzaladı
ABD Başkanı Trump'tan Erdoğan Mesajı: Söylediğini Yapabilecek Biri